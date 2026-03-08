7日にNetflixで放送された『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド 日本−韓国』のポストゲームショーに鳥谷敬氏が出演し、侍ジャパンについて言及した。侍ジャパンは初戦のチャイニーズ・タイペイ戦に13安打13得点を奪い7回コールドで勝利すると、韓国戦も鈴木誠也（カブス）、大谷翔平（ドジャース）、吉田正尚（レッドソックス）に一発が飛び出すなど8得点を挙げ、8−6で勝利し2連勝。鳥谷氏は「どちらか