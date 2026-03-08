メガハウスは、『銀魂』より「るかっぷ ポンチョ 銀魂 エリザベス」(1,815円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「るかっぷ ポンチョ 銀魂 エリザベス」(1,815円)「るかっぷ」シリーズに着せ替えアイテムとして、別売のるかっぷ桂小太郎などにかぶせて遊べる「エリザベス」をイメージしたポンチョが登場。同時発売の「る