ストレスで原因不明の痛みが！心因性腰痛の可能性をチェック ストレスの多い人ほど腰痛に!? ストレスや不安、うつ状態などの精神的な不調が引き起こす痛みを心因性疼痛といい、そうした原因による腰痛を「心因性腰痛」と呼びます。主な特徴は次の通りです。 ● 一般的な腰痛は姿勢や体勢で痛み方に変化があるが、心因性の場合はどんな姿勢をとっても痛い。● 骨や筋肉に問題がないため、レントゲンやＭＲＩでは異常がなく、原