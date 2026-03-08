【守備のとき】バッターの体格、走者やアウトカウントに応じて守備位置を変える 【どうして？】→ 定位置ではとれないアウトをとるため 外野の守る深さや、内野の前進守備、中間守備など、バッターの体格、アウトカウント、ランナーのあり、なしといった状況によって、野手は守備位置を変えて守ることが求められる。 少年野球の場合はベンチが指示を出したり、キャッチャ