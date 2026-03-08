睡眠不足を寝だめでは解消できない！解消に3週間もかかる寝不足によって生じる「睡眠負債」とは 睡眠不足を寝だめでは解消できない 睡眠の専門家のあいだでは、睡眠不足が蓄積されて慢性化している状態を「睡眠負債」と表現します。「負債」という表現には、気がつかないあいだにふくれ上がってしまう、ネガティブなニュアンスがこめられています。 睡眠負債がたまると、脳や体にダメージを与える危険因子が蓄積されてい