スクワットで睡眠の質が良くなる！？ スクワットで筋肉を刺激すると睡眠の質が良くなる 睡眠には脳や体に休息を与えたり、成長ホルモンを分泌させて全身の細胞をリフレッシュさせるなど、生きていく上で大切な役割があります。 しかし日中に体を動かす機会が少なく夜間に光や音の刺激が多い現代では、自律神経のバランスが乱れて寝付