◇オープン戦カブス4―3アスレチックス（2026年3月7日アリゾナ州メサ）カブスの今永昇太投手（32）が7日（日本時間8日）、オープン戦・アスレチックス戦に先発。今春3試合目の登板は3回2/3を投げ、5安打3失点、無四球で3奪三振だった。初回、先頭打者からの連打で無死一、二塁のピンチを招いたが、直球、カーブ、スイーパー、スプリットと持ち球を駆使して中軸を封じ、無失点で立ち上がった。2回は3者凡退で終えたが、味