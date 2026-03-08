◇米男子ゴルフ下部ツアーチリ・クラシック第3日（2026年3月7日チリプリンス・オブ・ウェールズCC＝7134ヤード、パー71）59位から出た石川遼（34＝CASIO）は7バーディー、2ボギーの66をマークし、通算7アンダーで14位に浮上した。17位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は70で回り6アンダーで25位に後退した。ドク・レッドマン（28＝米国）ら15アンダーで首位を守った。