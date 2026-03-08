人気レースクイーンの池永百合（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニでワンピ姿でU-NEXTラウンドガール就任を報告した。「【嬉しいお知らせ】“U-NEXTラウンドガール”として活動させていただきます新メンバーとして本日「DYNAMICGLOVEonU-NEXT」からラウンドガールデビューです！！」と報告。超ミニワンピ姿の写真をアップし「ずっと憧れだった年間通してU-NEXTラウンドガールとして活動させていただ