元プロレスラーの高田延彦（63）が7日、自身のインスタグラムを更新。妻で女優の向井亜紀（61）と夫婦でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド、侍ジャパンと韓国の一戦を生観戦したことを報告した。「ホントに素晴らしい風景だ」と東京ドームの一塁側のスタンドで侍ジャパンのユニホームをまとった夫婦ショットを投稿した。「いやー！ヒリヒリした極上のゲームだった」と侍ジャパンの勝利に大興奮。「Ų