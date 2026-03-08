夏帆が主演を務める特集ドラマ『ある小説家の日記』（NHK総合）が、3月8日23時より放送される。急逝した大ヒットミステリー作家・芹澤環（板尾創路）が残した“日記”をめぐり、妻の真理子（シルビア・グラブ）と女性編集者の江藤恵が「日記の構築」という禁断の領域に踏み込むサスペンスフルな物語だ。 参考：夏帆が語るバカリズム脚本の面白さ『ブラッシュアップライフ』は「役作りしていない」 夏帆が演じたのは