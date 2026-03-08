◇オープン戦メッツ3―2カージナルス（2026年3月7日ジュピター）メッツの千賀滉大投手（32）が7日（日本時間8日）、フロリダ州ジュピターでのカージナルス戦でオープン戦初登板。2回2/3を投げて3安打2失点2三振だった。この日の千賀は真っ直ぐに力があり、速球の最速は98.9マイル（約159.1キロ）を記録。3回はフォーシームを1球も投げないなど、さまざまな球種を確認する投球で、2、3回に1本ずつのソロ本塁打を許し、球