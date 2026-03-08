高市総理は戸籍上の「旧氏の単記」案を打ち出し、今国会での法制化を検討している。改姓の不便を避ける「同氏婚」企画が注目される一方、結婚による改姓に対する意識調査では男性の5割が改姓を容認しながらも現状とのギャップがあることが明らかになった。ニュース番組『わたしとニュース』では、「同氏婚」の企画者や専門家の見解を交えつつ、旧姓使用の拡大の利便性と選択的夫婦別姓という本質的課題について深掘りした。【映