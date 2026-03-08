「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が7日夜、Xを更新。米国によるイラン攻撃をめぐり、今後の展開などについて私見をつづった。ひろゆき氏は、イランの今後について、かつての日本と同様に無条件降伏以外に選択がない、という趣旨の文章が記された一部ポストを引用。自身の考えとして「第二次大戦の日本と違って、アメリカ軍はイランに地上部隊を投入出来ないし、原爆も落とせないのでウクライナ