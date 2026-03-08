鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）第8話（3月15日放送）に、モデル・タレントのトラウデン直美が弁護士役、お笑い芸人のみなみかわが闇バイト役でゲスト出演することが発表された。【写真】弁護士役を演じるトラウデン直美本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬が、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）に顔を変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求めるファミリーサスペンス。