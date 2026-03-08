王室のないアメリカの王子様、ジョン・F・ケネディ・ジュニアと、一般家庭出身の妻キャロリン・ベセット・ケネディのロマンスと悲劇を描く、ライアン・マーフィー製作のドラマ『ラブストーリー ジョン＆キャロリン』がディズニープラスで配信され、1990年代に注目を集めた二人が再び脚光を浴びている。2人は一体どんな人物だったのか、そしてその悲劇とは何だったのか、おさらいしてみる。【写真】父の国葬で敬礼するジョン・F・