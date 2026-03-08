子役から活躍する女優のセレーナ・ゴメスが、30歳の誕生日にシンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトからもらったという手作りのプレゼントについて明かした。音楽プロデューサーで俳優でもある夫のベニー・ブランコは、その作品をセレーナが倉庫から出してきた時、有名アーティストによる作品だと思ったため、テイラーが書いたものだと聞いて驚いたという