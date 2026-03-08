1980年代のロンドン・ファッション界を代表するモデルで、女優・プロデューサーとしても活躍したアナベル・スコフィールドさんが、がんとの闘病の末、62歳で亡くなった。関係者によると、2月28日に米カリフォルニア州ロサンゼルスで死去したという。 【写真】若き日のアナベルさんさすがの美貌 ウェールズ出身のアナベルさんは、80年代のファッション・ブーム最盛期にロンドンで頭角を現し