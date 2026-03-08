鹿島のキム・テヒョン「仙台と鳥栖での経験で今の自分がいることになる」鹿島アントラーズは3月7日、J1百年構想リーグ第5節で東京ヴェルディと対戦し、2-0で勝利した。この日も相手フォワードに仕事をさせず、鉄壁の守備で貢献したのが韓国代表DFキム・テヒョン。「A代表を経験したことでモチベーションは高くなりました」と、自覚を持って充実のシーズンを送っている。「まだまだ試合はありますし、今の首位は正直に言って意味