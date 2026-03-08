ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子では、日本勢から中井亜美が、銀メダルとなった坂本花織に次ぐ銅メダルに輝いた。【画像】五輪でトリプルアクセルを決めた日本女子選手4人を見る五輪でトリプルアクセルを決めた4人目の日本人女子選手に昨年（2025年）4月に17歳となった中井は、この2025〜26年シーズンが、ジュニアからシニアに移行して迎えた最初のシーズンであった。今回の五輪では、ショートプログラム