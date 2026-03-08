〈「伊藤みどりは過小評価されすぎ！」と憤った“意外な人物”は…ミラノ五輪・中井亜美の銅メダルで再注目、浅田真央も目標にした「元祖トリプルアクセル」の衝撃〉から続くミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子では、日本勢から中井亜美が、銀メダルとなった坂本花織に次ぐ銅メダルに輝いた。中井はショートプログラム（SP）とフリーのいずれでもトリプルアクセルを決め、オリンピックでこの技に成功した4人目