データセンターの建設計画が各地で進む。さまざまなデータの情報処理を担う重要な施設だが、近年は生活圏への立地などでトラブルも。4日放送のNHK「クローズアップ現代」で解説した。 データセンターとは、インターネット用のサーバーやデータ通信を行うネットワーク機器などのIT機器を収容するために作られた専用施設。データセンターには高性能