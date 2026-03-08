〈《身長145cmの女王》伊藤みどりは何がすごかったのか？ 当時の常識を覆した“異次元のジャンプ”…たった一人で世界のフィギュア界に“革命”を起こすまで〉から続くミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子では、日本勢から中井亜美が、銀メダルとなった坂本花織に次ぐ銅メダルに輝いた。中井はショートプログラム（SP）とフリーのいずれでもトリプルアクセルを決め、オリンピックでこの技に成功した4人目の日本