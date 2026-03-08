アメリカの大手紙ワシントン・ポストは7日、NIC（国家情報会議）が「大規模攻撃を行ったとしてもイランの体制転換は難しい」と分析する報告書をまとめていたと報じました。NICは、アメリカ大統領のために、CIA（中央情報局）など18の情報機関が集めた世界情勢の情報を分析する諮問機関です。ワシントン・ポストは、NICがアメリカとイスラエルが攻撃を行う約1週間前に、「大規模攻撃を行ったとしてもイランの体制転換は難しい」と分