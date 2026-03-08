中国による統制が強化された香港は、現在どうなっているのか。前駐中国日本国特命全権大使の垂秀夫さんは「中国から流れ込んだ大量の移民と、元々住んでいた香港人との対立が社会問題化している」という。『中国共産党が語れない日中近現代史』（新潮新書）より、笹川平和財団常務理事の兼原信克さんとの対談を紹介する――。（第3回／全3回）写真＝iStock.com／CHUNYIP WONG※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／CHUNYIP WON