春から私立大学へ進学し、一人暮らしを始めるにあたって、敷金礼金や家具家電の購入費で約50万円、さらに毎月の家賃8万円や学費、生活費まですべて親に負担してもらう予定という人も少なくありません。「ここまで出してもらうのは甘えすぎではないか」と不安に感じる方もいるでしょう。 本記事では、大学進学にかかる費用の実態や親の負担、そして子どもとしてできる向き合い方について考えます。 私立大学進学と一人