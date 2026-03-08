なぜ無駄遣いをやめられないのか。『資本主義と、生きていく。』（大和書房）を書いた品川皓亮さんは「商品が欲しいのではなく、その商品がもつ意味やイメージといった記号を目当てに消費しているからだ」という――。（第2回）写真＝iStock.com／Kanizphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kanizphoto■「買いたい」はどこから来るのか「消費」という言葉は普通、お金を払って手に入れた物やサービスを使うことをいいま