大谷は松田コーチと2試合連続で「熱男」■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に2試合連発となるソロを放つなど2打数2安打1打点、2四球の活躍だった。劣勢の展開だったが、野球少年の姿は色褪せず。試合中に発見された光景にファンも、WBC公式も注目した。