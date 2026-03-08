戦国時代の戦いでは、どのような武器が使われたのか。歴史評論家の香原斗志さんは「弓矢、鉄砲などの飛び道具が主に使われ、次に長い柄がある槍が使われた。ドラマでよく描かれる刀を振り回した戦いは実相とはほど遠い」という――。写真＝iStock.com／Josiah S※写真はイメージです。 - 写真＝iStock.com／Josiah S■「豊臣兄弟！」に抱いた強烈な違和感NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、なかなかおもしろいが、強い違和感を覚える