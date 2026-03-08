気軽にやりとりを楽しめるLINEですが、その一方で、文字やスタンプだけでは細かいニュアンスが伝わらず、後味の悪さを残してしまう危険性も秘めています。なるべく気持ち良く会話を終わらせるには、どんなやり方があるでしょうか。そこで今回は、10代から20代の 独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に「気になる女性をほっこりさせるLINEの終わらせ方」をご紹介します。【１】「まぶたを開けていられません！おやすみなさい