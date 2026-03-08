中村倫也が主演するドラマ「DREAM STAGE」（TBS系）の第8話が、6日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、K-POPの世界を舞台に、“元”天才音楽プロデューサーの吾妻潤（中村）が、落ちこぼれボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）と出会い、夢に向かって踏み出していく姿を描く。パク・ジス（キム・ジェギョン）にまたしても裏切られ、怒るナム社長（ハ・ヨンス）。同じ頃、TORINNER（トリナー）が所属する