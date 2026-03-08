最近、旬野菜のブロッコリーが、スーパーでお買い得価格になっていることが多くないですか？ ブロッコリーは、ビタミンCやカルシウム、葉酸、食物繊維、タンパク質などが豊富に含まれた栄養価トップクラスの野菜。さらに、サラダをはじめ、スープやグラタン、炒めものなど幅広い料理に使える食材でもあります。だけど、夕食のメインおかずとして登場する回数は少ないかも？ そこで今回は、ブロッコリーを主役にした激ウマおかずを