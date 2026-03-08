「オープン戦、広島２−３中日」（７日、マツダスタジアム）広島はドラフト２位・斉藤汰直投手が１回を三者凡退に封じる好投を見せたが、先発の森翔平は３回５安打４四球で３失点と不安を残した。また同日、大瀬良大地投手が右ふくらはぎの筋損傷のため、戦線から離脱。開幕ローテ入りは絶望的となった。以下は、新井監督の主な一問一答。◇◇−先発・森は球数がかさんだ。「球数が多すぎる。四隅を狙いすぎて、