20代から給料の大半を投資に回し、50代で資産1億円を築いて早期リタイアを果たした貯杉さん（仮名・52歳）。自由な時間を手に入れたはずが、その生活は現役時代と変わらない極度な節約生活でした。美味しい食事を夢見たものの、選ぶのはいつも「半額シール」の貼られたお惣菜。相場下落の恐怖から現金を取り崩すことができず、有価証券という数字に縛られ続ける単身FIRE層のリアルな事例を紹介します。1億円でFIRE達成も束の間、暴