私は50代のサトコです。私は夫と結婚して男の子を3人授かりました。今や全員が20代の社会人になり、それぞれ自分の選んだ場所で生活をしています。親としては立派に育ってくれて嬉しいかぎりです。そんなある日のこと、離れて暮らす長男のユウイチが珍しく実家にやってきました。そして「結婚を考えている人がいるんだ」と言いだしたのです。夫は「おめでとう」と大喜びでしたが、私はなんだか複雑な気持ちになってしまったのでし