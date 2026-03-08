3月6日〜8日まで、パシフィコ横浜で開催されているジャパンゴルフフェア2026。これまで数々のパター名器を開発してきたショーン・トゥーロン氏のトークショーも行われた。その詳細をレポート。【写真】手のヒラの上に置くと、『フォーミュラ 45』は45度トゥアップ、『フォーミュラ 90』は90度トゥアップテーラーメイドの『スパイダー』や『300』シリーズ、キャロウェイの『オデッセイ トゥーロン』を開発してきたトゥーロン氏。現