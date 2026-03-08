＜ダイキンオーキッドレディス3日目◇7日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞強風のなか、1ボギーで粘っていたプロ4年目の皆吉愛寿香に、ご褒美が最後に待っていた。残り98ヤードの2打目をピンそば4.5メートルにつけた17番パー4で最初のバーディを奪い、18番パー5は残り30ヤードの3打目がピン手前5メートルほどにしか寄らなかったが、しっかり沈めて2連続バーディ締め。8位から出たムービングデーで1つ伸ばし、ト