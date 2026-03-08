＜プエルトリコオープン 3日目◇7日◇グランド・リザーブCC（プエルトリコ）◇7506ヤード・パー72＞プエルトリコで行われる米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見トータル12アンダー・単独首位に24歳のリッキー・カスティロ（米国）。1打差2位にジョン・パリー（イングランド）、マティアス・シュミッド（ドイツ）、チャンドラー・ブランシェ、ブレイズ・ブラ