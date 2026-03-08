＜アスタラ・チリクラシック3日目◇7日◇プリンス・オブ・ウェールズCC（チリ）◇7134ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第3ラウンドが終了した。【写真】竹ぼうきをブンブン振る石川遼59位から出た石川遼が、7バーディ・2ボギーの「66」と巻き返した。トータル7アンダーで14位タイに浮上し、最終日に進む。杉浦悠太は6バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、トータル6アンダー・24位タイで第3ラ