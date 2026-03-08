【その他の画像・動画等を元記事で観る】4月12日(日)午後5時よりMBS/TBS系全国28局ネットで放送開始となるTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のメインPVが公開され、櫻坂46手掛けるOPテーマ「What‘s “KAZOKU”?」の一部が解禁となった。櫻坂46がOPテーマを務めることは昨年の12月に明らかとなり大きな話題を呼んでいたが、ついに待望の続報が公開となった形だ。また、初回放送日の前週4月5日(日) 午後5時〜MBS/TBS系全国28局