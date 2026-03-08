最速で筋力増強を目指すなら、「レストポーズ法」を取り入れる 筋トレ時間を65％短縮するテクニック 今よりも筋トレの質を高めながら時短かつ効率的に鍛えたい人におすすめなのが、レストポーズ法というテクニックです。レストポーズ法とは、筋トレのセットが終わった後に10～20秒の短い休憩を入れ、その後再び同強度で３レップほど追加するトレーニング法です。 レストポーズ法の効果