来季、フットサル１部リーグ（Ｆ１）に復帰するエスポラーダ北海道が７日、ファン感謝祭を行った。会場には約１００人が集まり、選手と一緒にフットサルをするなどして交流を深めた。イベントの最後には、今季から指揮を執りＦ２優勝へ導いた平山将望監督（３３）の続投が発表された。合間に一発ギャグを披露するなどして沸かせた指揮官は「難しいシーズンになることは間違いない」。そう来季を見据えながらも「１日１日を大事に