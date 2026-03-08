リンクをコピーする

▼福岡県（福岡管区気象台・８日５時）【福岡地方】くもり後晴れ【北九州地方】くもり後晴れ【筑豊地方】くもり後晴れ【筑後地方】晴れ▼佐賀県（佐賀地方気象台・８日５時）【南部】晴れ時々くもり【北部】晴れ時々くもり▼長崎県（長崎地方気象台・８日５時）【南部】晴れ【北部】晴れ時々くもり【壱岐・対馬】晴れ時々くもり【五島】晴れ▼熊本県（熊本地方気象台・８日５時）【熊本地方】晴れ【阿蘇地方】晴れ【天草・芦北地方