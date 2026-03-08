★ルファーダ（阪神１Ｒ・３歳未勝利＝９時５０分発走）６ハロン戦でデビューしたヘニーヒューズ産駒だが、結果が出たなかったため徐々に距離を延長してきた。２走前に初めて起用された１８００メートルで２着に入ると、休養を挟んだ前走でも僅差の２着に好走した。能力指数と末脚性能が上位という理由から、日曜の阪神で唯一「盤石」のジャッジを与えられた１頭。特に能力指数は１頭だけ「４０」を超える数値を算出している