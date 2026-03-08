Ｊ２藤枝は今季初のＪ２磐田との県勢対決を制して、今季初の連勝を飾った。元日本代表ＤＦ槙野智章監督（３８）は指揮官として「蒼藤決戦」初勝利を挙げた。前半２６分に磐田ＦＷグスタボシルバ（２８）に先制点を許したが、プロ初スタメンの大卒ルーキーＭＦ三木仁太（２２）が同点弾。前半アディショナルタイムにＭＦ菊井悠介（２６）が退場して数的不利となったが、守り切ってＰＫ戦を６―５で制した。磐田は後半、再三の好機