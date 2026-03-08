Ｊ２北海道コンサドーレ札幌はアウェーでＪ３松本に０―３で敗れ、２連敗を喫した。前半３７分、後半１２分とセットプレーで連続失点。２点を先制されると、ＦＷ大森真吾（２５）を投入するなど攻撃陣を総入れ替えしたが得点は奪えず、ダメ押しの３点目を決められた。前節の岐阜戦に続き、Ｊ３クラブ相手に黒星。１勝４敗となり、立て直しを迫られている。Ｊ３クラブ相手に屈辱的な完敗だ。札幌の川井健太監督（４４）は、うな