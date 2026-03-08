来季、フットサル１部リーグ（Ｆ１）に復帰するエスポラーダ北海道の室田祐希主将（３３）が７日、再び迎えるひのき舞台に向けての決意を語った。札幌市内で行われたファン感謝祭後、５月３０日に開幕する３季ぶりとなるＦ１での躍進へ、気持ちを高ぶらせた。（取材・構成砂田秀人）３季ぶりに臨むＦ１の戦いへ、室田は高ぶりを隠さなかった。２３年１０月に引退を表明も、同年度にチームはＦ２に初降格。存続が危ぶまれた