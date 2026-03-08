◆オープン戦カージナルス２−３メッツ（７日、米フロリダ州ジュピター＝ロジャーディーンシボレースタジアム）メッツの千賀滉大投手が７日（日本時間８日）、敵地のカージナルス戦でオープン戦初登板。２回２／３を投げ、２発のソロ本塁打を含む３安打２失点２奪三振、防御率６・７５となった。初回から直球主体に投げ、最高で９８・９マイル（約１５９・２キロ）を記録。１死から安打を打たれたが、続くゴーマンを二併打に