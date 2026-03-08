ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が7日、それぞれ自身のインスタグラムを更新し、送られたプレゼントを公開した。「ウイスキーが大好きな私たちに、サントリー様より『山崎』を頂戴いたしました」とつづり、サントリーのウイスキー「山崎」を手にしたツーショットを投稿した。「このようなお心遣いに心より感謝申