俳優の仲里依紗（36）が、7 日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。人気コンビニチェーン「セブン-イレブン」の“お気に入り商品”を紹介する動画を公開し、再生回数24万回超えの反響を呼んでいる（6日午後4時時点）。【動画】「勝手にトリップできてるみたいですごくうれしい！」仲里依紗がセブンで“リピ買い”する『皮むきりんご』※1分30秒頃動画は、妹・れいなさんと共に“爆買い”したコンビニ商品を紹介するもの。2